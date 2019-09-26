Власти Ненецкого АО компенсируют студентам-инвалидам затраты на платное обучение в училище

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Ненецкого автономного округа (НАО) будут компенсировать студентам с инвалидностью затраты на платное обучение в профессиональных училищах, сообщила в четверг пресс-служба окружного парламента.

"Внесены изменения в окружной закон об образовании, предусматривающие установление меры социальной поддержки, направленной на облегчение финансовой нагрузки инвалидам, а также родителям детей-инвалидов при получении ими профессионального образования на платной основе", - говорится в сообщении.

Расходы будут компенсироваться при обучении в профессиональных училищах НАО на очной форме студентам, которые не достигли 24 лет. "То есть у каждого такого студента появится возможность выбрать именно то направление, которым он действительно хочет заниматься, независимо от финансовых возможностей родителей", - приводит пресс-служба администрации НАО слова заместителя губернатора округа по вопросам образования Наталии Сидоровой.

Закон вступает в силу с 1 октября.