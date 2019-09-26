В Думе не будут без отзыва кабмина обсуждать смягчение наказания за нарушения на митингах

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству не будет рассматривать без обязательного отзыва правительства РФ внесенный депутатом от КПРФ Сергеем Шаргуновым законопроект о смягчении наказания за нарушения на митингах. Об этом сообщил в четверг ТАСС первый зампредседателя комитета Вячеслав Лысаков ("Единая Россия").

"Будем ждать отзыв правительства. В соответствии с регламентом, пока не будет отзыва правительства, комитет в повестку этот вопрос не поставит", - сказал Лысаков. "Как правило, коммунисты вносят законопроекты с политической точки зрения для создания резонанса", - добавил он, уточнив, что не может комментировать саму инициативу, не ознакомившись с текстом.

Согласно пояснительным материалам, в статье Уголовного кодекса (УК) о неоднократных нарушениях на митингах Шаргунов предлагает снизить размеры штрафов, установив их на уровне от 100 тыс. до 500 тыс. рублей (сейчас - от 600 тыс. до 1 млн рублей). Инициатива предусматривает и сокращение максимального срока лишения свободы - с пяти до трех лет.

При этом автор предлагает считать уголовно наказуемым неоднократное нарушение порядка проведения митинга, шествия или пикетирования не только если виновник ранее уже привлекался к административной ответственности более двух раз в течение 180 дней, но и если это повлекло "за собой причинение или реальную угрозу причинения вреда здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности или иным конституционно охраняемым ценностям".

В пакете документов, опубликованном в думской электронной базе, отсутствует официальный отзыв кабмина, необходимый в случаях внесения законопроектов о поправках в УК.