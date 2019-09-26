На реконструкцию очистных сооружений на главном притоке Байкала выделят 2,1 млрд рублей

УЛАН-УДЭ, 26 сентября. /ТАСС/. Реконструкция очистных сооружений в Улан-Удэ на главном притоке Байкала реке Селенга обойдется в 2,1 млрд рублей до 2020 года включительно, большая часть средств будет выделена из федерального бюджета. Об этом сообщили ТАСС в четверг в Минстрое Бурятии.

"Между правительством Бурятия и Минстроем России в феврале 2019 года заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету республики на модернизацию и строительство очистных сооружений для очистки загрязненных сточных вод, поступающих в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории. Это необходимо для сохранения уникальной экосистемы озера Байкал в рамках федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы". В июне было заключено дополнительное соглашение. В соответствии с документами предусмотрено финансирование до 2020 года включительно - более 2 млрд рублей", - сообщили в министерстве.

Согласно информации регионального Минстроя, общая стоимость проекта, включая мероприятия в 2019 и 2020 годах, - 2,1 млрд рублей. Работы по проекту начались в конце 2018 года, на первый этап было направлено около 500 млн рублей. Еще 1,6 млрд рублей запланировано в федеральном бюджете на 2020 год, финансирование в следующем году будет направлено на мероприятия, реализованные в 2019 и 2020 годах. Согласно плану, проект реализуется поэтапно, до 2020 года включительно предусмотрена реконструкция первого, второго и третьего пусковых комплексов.

В среду на портале проектов правовых актов был опубликован проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. В документе указано, что на реализацию федеральной целевой программы (ФЦП) "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы" предусматривается более 4,5 млрд рублей. Для сохранения Байкала запланирована модернизация и строительство очистных сооружений для очистки сточных вод, попадающих в озеро, снижение общей площади территорий, подвергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению, и реализация нацпроекта "Экология".

С очистных сооружений в Улан-Удэ в Селенгу, главную артерию озера Байкал, ежегодно сбрасывается 22 млн кубометров сточных вод. Необходимость реконструкции сооружений вызвана их высоким износом и несоответствием качества очистки сточных вод существующим нормативам. С вводом новых очистных сооружений мощностью 185 тыс. кубометров в сутки будет снижена масса загрязняющих веществ, сбрасываемых в Селенгу.