Эксперты обсудят перспективы креативных индустрий на конференции в Москве

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) организует 27 сентября на своей площадке конференцию для обсуждения проблем и перспектив креативных индустрий - совокупности творческих и предпринимательских практик, связанных с современной городской культурой. Об этом ТАСС сообщили организаторы мероприятия.

К креативным индустриям обычно относят дизайн, медиа, архитектуру, современное искусство, кино- и музыкальный бизнес, рекламу и маркетинг. Креативные индустрии, отмечают организаторы, показывают высокие темпы роста в мире, выступая локомотивом развития, а зачастую и брендом передовых экономик.

"Ключевыми вопросами для обсуждения будут регуляторные инструменты поддержки творческих индустрий, а также сотрудничество креативных индустрий с "классическим" бизнесом. Участники обсудят, как выйти за пределы проектной работы и выстроить долгосрочные коллаборации с крупными компаниями. Наконец, важной темой станет масштабирование продуктов российских культурных индустрий и локальных решений на российский и зарубежный рынки", - сообщили организаторы.

В дискуссии примут участие начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, заведующий учебно-научной лабораторией "Центр исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий" на экономическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова Сергей Капков, президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский, председатель совета директоров Rambler&Co Александр Мамут, генеральный директор университета креативных индустрий Universal Universityа Екатерина Черкес-заде, а также лидеры российских творческих институций, медиа-холдингов и технологических компаний.

Президент РСПП Александр Шохин обратится к участникам с приветственным словом. Модератором станет вице-президент РСПП, председатель Комитета по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке Игорь Вдовин. Среди участников дискуссии председатель Ассоциации интерактивных агентств Игорь Намаконов, директор творческого объединения "Газгольдер" Николай Дуксин, генеральный директор РБК ТВ Тимофей Щербаков.

О креативных индустриях

По словам Вдовина, креативные индустрии расширяют пространство культуры, гуманизируют городскую среду и в конечном счете формируют язык повседневности. "В этом колоссальное социальное значение этого бизнеса. Сегодня поддержка креативного сегмента осуществляется лишь точечно и по случаю. А для того чтобы сформировать полноценную систему поддержки, в законодательстве необходимо четко прописать статус таких предприятий", - приводят его слова организаторы.

Особенность креативных индустрий в том, что они постоянно трансформируются, включая в себя новые направления деятельности, считает генеральный директор университета креативных индустрий Universal University Екатерина Черкес-заде. "Совсем недавно под этим словом подразумевали в основном дизайн, архитектуру, моду, кино, музыку, искусство, литературу. Позднее добавились коммуникации, реклама, пиар и затем цифровая среда. Сегодня все говорят о распределенных реестрах, нейросетях, дополненной реальности, и глобально все это - креативные индустрии. Я уверена, что сфера креативных индустрий будет расширяться и дальше по мере того, как рутинные задачи автоматизируются и отдаются на откуп роботам", - считает эксперт.

Как отметил президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский, конференция площадке РСПП ярко свидетельствует о росте самосознания сообщества. "Однако мне кажется, что не менее важна консолидация внутри сообщества, формирование единого пространства дискуссии и экспертизы, готовность делиться наработками, репутацией и лучшими практиками. Запрос креативных индустрий должен быть обращен не только к государству. Сейчас ключевая задача - объяснить крупному бизнесу, чем креативные индустрии могут быть полезны в долгосрочной перспективе", - сказал Кричевский.