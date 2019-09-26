Пиотровский посвятил в Эрмитажные коты подкидыша из Тульского художественного музея

ТУЛА, 26 сентября. /ТАСС/. Директор государственного музея Эрмитаж Михаил Пиотровский во время визита в Тулу посвятил в Эрмитажные коты подкидыша из Тульского художественного музея. Кот будет жить в Туле, передает корреспондент ТАСС.

"Первый раз это делаю без получения санкции от наших котов Эрмитажа. Давайте его посвятим", - сказал Пиотровский.

Директор Эрмитажа отметил, что массово коты в музее появились в 90-е годы XX века, когда многие из-за затруднительного финансового положения избавлялись от домашних питомцев. Сотрудники музея их подбирали и приносили на работу. И сначала далеко не все были рады такому положению вещей.

Сейчас Эрмитажные коты стали одним из туристических брендов Санкт-Петербурга, им посвящены серии сувениров, литературные произведения и даже специальный маршрут по городу. На службе в музее состоят около 60 котов, и их численность постоянно регулируется. В 2015 году британские СМИ признали эрмитажных котов одной из самых необычных мировых достопримечательностей. Белый глухой кот Ахилл является одним из самых известных эрмитажных котов, в частности, он во время чемпионата мира по футболу 2018 года предсказывал итоги матчей, которые проходили в Санкт-Петербурге.