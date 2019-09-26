Гидрометцентр планирует повысить точность прогнозирования осадков в ближайшее время

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Гидрометцентр планирует использовать информацию об океанах для подготовки более точных краткосрочных прогнозов осадков. Новую модель прогнозирования погоды планируется создать в этом или следующем году, сообщил в четверг научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции в ТАСС.

"Очень важно подключать информацию об океанах [прогнозируя осадки]. Сейчас мы прогнозируем погоду на долгие сроки, основываясь только на модели атмосферной циркуляции <…> Нужно научиться создавать общую модель циркуляции атмосферы и океана. Мы сейчас этим занимаемся. Надеюсь, что к концу этого года или в следующем такая модель будет создана", - сказал он.

По словам Вильфанда, создание новой модели позволит детализировать краткосрочные прогнозы об осадках. Однако точные долгосрочные прогнозы могут появиться лишь в течение 10 лет.