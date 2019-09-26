Эксперт: 30% новорожденных с пороком сердца нуждаются в операции в течение первой недели

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Трое из десяти детей с врожденным пороком сердца умирают в течение первой недели. Однако вовремя проведенная операция может спасти жизнь, сообщил директор Национального научно-практического центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева, президент Лиги здоровья нации, академик РАН Лео Бокерия в четверг на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню сердца.

"С врожденным пороком сердца рождается примерно 8-10 детей на 1 тыс. новорожденных. Трое умрут в течение первой недели <...> [Эти] трое из десяти должны быть прооперированы в течение недели. Если говорить о Москве, то эта система отлажена. Самый молодой ребенок, которого я оперировали за все эти годы, ему было два часа от роду", - сказал он.

По словам Бокерии, родители, у которых есть ребенок с врожденным пороком сердца, зачастую опасаются, что следующий тоже будет болен. Однако специалист утверждает - эта болезнь не приговор, тем более, что врачи уже научились выявлять врожденный порок сердца еще во время беременности. "Это абсолютно здоровые дети, если их прооперировать вовремя <...> Благодаря созданию перинатальных центров по всей стране, благодаря этому, мы ставим диагноз - врожденный порок сердца, в 90% случаев на 16-й неделе беременности, а на 22-й неделе -100%", - пояснил он.

Всемирный день сердца был организован в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца. Эту акцию поддержали ООН, Всемирная организация здравоохранения и ЮНЕСКО. Первоначально Всемирный день сердца проводился в последнее воскресенье сентября, а с 2011 года у него фиксированная дата - 29 сентября. В России этот день и вся последующая неделя называются национальной неделей здорового сердца.