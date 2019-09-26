На ликвидацию экологического ущерба в Бурятии направят более 460 млн рублей

УЛАН-УДЭ, 26 сентября. /ТАСС/. Более 460 млн рублей выделят из федерального бюджета в 2020 году на ликвидацию накопленного экологического ущерба в рамках реализации ФЦП "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы", сообщила ТАСС заместитель министра природных ресурсов Бурятии Марина Капустина.

В среду на портале проектов правовых актов опубликован проект федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. В документе указано, что на реализацию Федеральной целевой программы (ФЦП) "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы" предусматривается более 4,5 млрд рублей. Для сохранения Байкала запланирована модернизация и строительство очистных сооружений для очистки сточных вод, попадающих в озеро, снижение общей площади территорий, подвергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению, и реализация нацпроекта "Экология".

"В рамках ФЦП ["Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы"] предусмотрено финансирование в размере 466 млн рублей на ликвидацию накопленного экологического ущерба. Это федеральные средства. Они будут направлены на ликвидацию последствий отрицательного воздействия добычи угля на" Холбольджинском" разрезе в Селенгинском районе", - сообщила Капустина.

Она пояснила, что речь идет о продолжении ранее начатых работ. "Будет продолжена рекультивация нарушенных земель, а также работа по защите поверхностных и подземных вод", - пояснила замминистра.

Разрез "Холбольджинский" расположен в Селенгинском районе Бурятии, освоение угольного месторождения для Гусиноозерской ГРЭС там началось в начале 1960-х годов. В конце 2000 года разрез закрыли из-за низкой рентабельности, в 2006 году разрез был законсервирован.