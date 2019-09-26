Детей из семьи священника Стремского взяли на полное государственное содержание

ОРЕНБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Девять детей из семьи священника Николая Стремского, обвиняемого в изнасиловании и арестованного на время следствия, взяли на полное государственное содержание. Об этом на запрос ТАСС сообщили в четверг в аппарате губернатора региона.

"Один приемный и восемь опекаемых детей взяты на полное государственное содержание и размещены в образовательных организациях. Все они здоровы и продолжают учебу под кураторством министерства образования. 26 постояльцев Свято-Троицкой Симеоновой обители милосердия обеспечены питанием и всем необходимым, просьб и жалоб от проживающих в приюте не поступило. Ситуация на контроле министерства социального развития области и администрации Саракташского района", - сказано в ответе.

Ранее губернатор Денис Паслер в своем официальном аккаунте в сети Instagram сообщил, что власти региона помогут детям из семьи священника Николая Стремского. По поручению главы региона в Саракташе в четверг работали представители регионального правительства: и.о. министра социального развития Татьяна Самохина, и.о. министра образования Алексей Пахомов. Специалисты социальных служб и органов опеки провели встречу с несовершеннолетними, жившими в доме Стремских, и проверили состояние дел в Свято-Троицкой Симеоновой обители милосердия, находящейся в ведении Оренбургской епархии.

Священника Стремского следственные органы в среду обвинили по трем статьям Уголовного кодекса, среди которых изнасилование несовершеннолетней, развратные действия в отношении двух или более несовершеннолетних и неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Фигурантами дела также являются его дочь и ее супруг, которых обвиняют в незаконном лишении свободы. Суд избрал для всех троих меру пресечения в виде заключения под стражу. Следственное управление СК РФ по Оренбургской области воздерживается от комментариев по данной теме.

По данным местных органов власти, сейчас под опекой семьи Стремских находится восемь несовершеннолетних детей. Всего настоятель принимал участие в воспитании 72 приемных детей, многие из которых уже выросли и покинули обитель.