Памфилова назвала клеветой заявление журналистки AP об угрозах со стороны ЦИК

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что высказывание журналистки Associated Press Натальи Васильевой об угрозах со стороны ЦИК является клеветой.

"Во-первых, с ней никто не встречался после этого интервью, с самой [Натальей] Васильевой. О какой дискриминации вообще могла быть речь, о каких угрозах, когда мы спокойно через неделю после этого неприятного инцидента их аккредитовали и они спокойно могли работать [в ЦИК в единый день голосования]?" - сказала Памфилова ТАСС в четверг.

По ее словам, журналистке AP необходимо отвечать за свои слова. "Если ей это не приснилось, кто-то ей откуда-то каким-то образом угрожал, если у нее есть факты, то пусть подает в суд или обращается в правоохранительные органы. А вообще-то, несмотря даже на мою лояльность к СМИ, если бы с нашей стороны была какая-то агрессия даже в этом инциденте, когда она нарушила всю журналистскую этику и вообще правила работы журналиста, то даже здесь мы не стали обращаться в суд. Мы обратились в Общественную коллегию [по жалобам на прессу], то есть максимально лояльно поступили", - подчеркнула глава ЦИК.

Она отметила, что расценивает слова Васильевой об угрозах со стороны ЦИК как клевету. "Я не знаю об этом, я никому не давала такого поручения угрожать какой-то журналистке. И в принципе это тянет как повод для обращения со стороны ЦИК в суд на нее за эту клевету. Но я этого делать не буду именно исходя из того, что это мой принцип - я никаких репрессивных мер в отношении журналистов не предпринимала, не предпринимаю и предпринимать не собираюсь", - подчеркнула Памфилова, добавив, что пусть действия Васильевой оценивает само журналистское сообщество по своим критериям.

Ранее в ходе открытого заседания Общественной коллегии по жалобам на прессу Васильева заявила, что во время встречи Памфиловой с исполняющей обязанности директора службы новостей AP Харриет Моррис 30 августа по поводу публикации интервью с главой ЦИК "один из сотрудников аппарата комиссии высказал комментарий, который агентство расценивает как угрозу". Журналистка отметила, что ей было сообщено о том, что "у нее никогда не будет карьеры, ее не будут пускать в ЦИК, МИД и Кремль".

Об интервью

Associated Press опубликовало интервью Памфиловой 29 августа. В частности, в нем приводились ее слова о необходимости совершенствования правил регистрации кандидатов на выборах и избирательного законодательства. После публикации интервью в ЦИК отметили, что "вместо заявленного видеоинтервью был размещен авторский материал, содержащий оценочную, политизированную трактовку заявленной темы, с включением в него вырванных из контекста высказываний председателя ЦИК России". Также в комиссии подчеркнули, что "размещенные краткие видеофрагменты представляют собой разрозненные фразы, которые, будучи оторваны от общего хода беседы, в ряде случаев потеряли свой изначальный смысл".

Впоследствии ЦИК обратился в AP с требованием разъяснить сложившуюся ситуацию, а также дать опровержение допущенных ошибок, однако, по данным комиссии, статья автора была признана агентством корректной. В Центризбиркоме посчитали подобные действия информагентства нарушением требований закона РФ "О средствах массовой информации" и направили обращение в Общественную коллегию по жалобам на прессу. В свою очередь, сама Памфилова 4 сентября заявила, что сотрудники AP применили "в полной мере пропаганду и цензуру" при публикации ее интервью, допустив искажение смысла и вырвав из контекста ряд фраз. Затем пресс-секретарь AP Лорен Истон заявила, что агентство "никаким образом не давало понять, что интервью с главой ЦИК или его расшифровка будут опубликованы полностью". По ее словам, "после публикации сюжета AP прислушалось к мнению озабоченных ситуацией представителей Центральной избирательной комиссии и согласилось опубликовать объяснение с подробностями о том, почему некоторых независимых кандидатов в Московскую городскую думу исключили".

Общественная коллегия по жалобам на прессу в четверг провела открытое заседание по этому вопросу с участием представителей Центризбиркома и AP. Окончательное решение коллегии будет опубликовано в течение 20 дней.