В Ингушетии намерены переселить из ветхого жилья более 100 человек в 2019 году

МАГАС, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Ингушетии в 2019 году намерены обеспечить новыми квартирами более 100 человек, которые на данный момент проживают в аварийном жилье, сообщила пресс-служба регионального Минстроя.

"На сегодняшний день в программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в республике включено 16 аварийных домов, общей жилой площадью свыше 6 тыс. кв. метров, в которых проживают 635 человек. Согласно программе по этапу 2019 года планируется расселение 101 жителя из 20 жилых помещений в Сунже и в Назрани", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для жителей аварийных домов будут куплены квартиры у инвесторов-застройщиков, которые на данный момент возводят многоквартирные дома в Сунже и Назрани.

"В рамках программы планируется приобрести квартиры для переселяемых граждан. Все конкурсные процедуры и заключение контрактов необходимо завершить до 15 ноября, а людей переселить до конца текущего года", - сообщили в ведомстве.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Минстроя республики, число переселяемых в 2019 году соответствует плану программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Ингушетии.

С 2010 года в рамках программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Ингушетии расселено 68 аварийных многоквартирных домов общей площадью 54798 кв. метров. Жилищные условия улучшены для 4947 человек (1072 семей). Также при переселении жильцам предоставляли дополнительные площади от 10 кв. метров на каждую квартиру.