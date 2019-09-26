Материально-техническая база обновится во всех детских школах допобразования в КЧР

ЧЕРКЕССК, 26 сентября./ТАСС/. Обновление материально-технической базы в 28 детских школах дополнительного образования проведут в Карачаево-Черкесии по нацпроекту "Культура". Об этом ТАСС в четверг сообщили в Минкультуры региона.

"Признавая безоговорочную роль в воспитании творческой личности школ дополнительного образования, в течение действия национального проекта предусмотрено оснащение необходимыми комплектующими и специальным оборудованием всех детских школ республики. Планируется поэтапно оснастить 28 детских школ искусств и Карачаево-Черкесский государственный колледж культуры и искусств им. А. А. Даурова", - отметил собеседник агентства.

По его словам, укрепление материально-технической базы позволит увеличить количество учащихся и расширить перечень музыкальных и художественных дисциплин и специальностей.

Нацпроект "Культура" рассчитан до 2024 года и состоит из трех федеральных проектов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его реализацию планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.