Специалисты из Азербайджана будут участвовать в создания музея ковра в Дербенте

БАКУ, 26 сентября. /Корр. ТАСС Севиндж Абдуллаева/. Азербайджанские специалисты примут участие в создании музея редких ковров в Дербенте. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Вопросы, связанные с формированием экспозиции, были обсуждены на встрече руководства города с председателем правления компании "Азерхалча" по производству и экспорту ковров, известным в Азербайджане специалистом и исследователем в области ковроткачества Видади Мурадовым. В 2015-2016 годах под его руководством Институт истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра Российской академии наук реализовал исследовательский проект "Дербентское ковроткачество", посвященный 2000-летию Дербента. В ходе совместной работы сотрудник Дагестанского научного центра РАН и профессор Магомедхан Магомедханов выпустили монографию, посвященную дербентской школе ковроткачества. В ней подробно рассказывается об истории дербентских ковров, анализируются технологии их тканья, художественные и орнаментально-семантические особенности.

"При создании музея в Дербенте будет заимствован опыт азербайджанских ковроведов, архитекторов, дизайнеров", - отмечается в сообщении. Коллекция музея будет включать редкие ковры, которые сотканы в XVII - XX веках. В настоящее время они проходят сертификацию. А после создания музея займут постоянное место в его экспозиции.

В самом Азербайджане также есть Музей ковра, который считается первым в мире. В прошлом году он отметил полувековой юбилей. Здание музея, где хранится более 10 тыс. экспонатов, является одной из архитектурных достопримечательностей азербайджанской столицы - оно имеет форму свернутого ковра.