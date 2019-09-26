Уволенные из-за дела Голунова полицейские потребовали восстановить их на службе

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Трое сотрудников полиции, которые были уволены из-за уголовного преследования журналиста "Медузы" Ивана Голунова, подали иски в Мосгорсуд к столичному главку МВД с требованием восстановить их на службе. Об этом ТАСС сообщили в четверг в суде.

"Иски подали полковник Андрей Щиров, сержант Роман Феофанов и оперативник Максим Уметбаев. Ответчиками выступают ГУ МВД по Москве и УВД по ЗАО Москвы. Первые два истца требуют восстановить их на службе "в связи с признанием приказа об увольнении недействительным". Категория дела Уметбаева указана как "иные споры по делам о восстановлении на государственной службе", - сказал собеседник агентства.

Первое судебное заседание по иску Феофанова прошло 25 сентября, 2 октября суд продолжит его рассмотрение. Тогда же пройдет и рассмотрение иска Щирова. Исковое заявление Уметбаева суд рассмотрит 27 сентября. Как рассказали ТАСС в суде, заседание пройдет в закрытом режиме.

Голунов был задержан 6 июня, ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Никулинский суд Москвы отправил его под домашний арест. 11 июня по результатам комплексных экспертиз обвинения с журналиста были сняты, его освободили.

После этого начальник управления внутренних дел по Западному административному округу ГУ МВД РФ по Москве Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Москве Юрий Девяткин были уволены со службы, глава отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров на время проведения проверки был отстранен от занимаемой должности, еще четверо сотрудников УВД по ЗАО уволены по итогам служебной проверки после уголовного дела в отношении журналиста.