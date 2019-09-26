ТАСС обратил внимание СМИ на проблему фейковых новостей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Заместитель главного редактора информационного агентства ТАСС Дарья Пенчилова в четверг на Международном коммуникационном форуме Baltic Weekend в Санкт-Петербурге обратила внимание СМИ на проблему фейковых новостей и назвала возможные варианты борьбы с этим явлением, передает корреспондент ТАСС.

"Сейчас среди СМИ в целом не существует никакого профессионального сообщества ни в России, ни в мире, которое бы массово и системно боролось с фейковыми новостями. На мой взгляд, возможна только системная работа, и одно средство массовой информации, какими бы бюджетами оно ни обладало, никогда не будет иметь достаточных ресурсов для того, чтобы разработать технологии и методики для борьбы с фейковыми новостями. Наш единственный способ - объединяться для такой борьбы", - сказала Пенчилова.

Заместитель главного редактора ТАСС озвучила результаты исследования ВЦИОМ, которые показали, что 31% россиян не сразу может определить фейковую новость. "Это очень большая цифра, это значит, что они могут переслать эту новость другу или семье, поделиться у себя "ВКонтакте" или в Facebook, значит, информация начинает распространяться", - пояснила Пенчилова, добавив, что распространение ложных новостей влечет за собой политические, экономические угрозы, вызывает общественные волнения и недоверие к СМИ.

Одной из причин распространения фейков Пенчилова назвала то, что СМИ сейчас меньше уделяют внимание достоверности информации, делая выбор в пользу оперативности и тем самым генерируют непроверенные новости. Кроме того, как отметила заместитель главреда ТАСС, сейчас подтасовывается не только текст, происходит вмешательство и в мультимедийный контент, видео- и аудиоинформацию. С этим явлением, по ее мнению, могут помочь бороться технологии в области компьютерного зрения, которые по разным алгоритмам определяют подделку.

"Больше всего в это должны вкладывать ресурсов и денег платформы. Это социальные сети, блогохостинги, все, где пользователи воспринимают контент. Это технологические решения для определения фейкового контента и привлечение верификаторов из числа СМИ для того, чтобы такую информацию проверять. Такие примеры есть на Западе, например, Facebook привлекает крупные СМИ в нескольких странах для того, чтобы проверять самые фейковоопасные истории и предупреждать пользователей, если фейк подтвержден", - сказала Пенчилова.

О форуме

В программе форума также заявлены дискуссии на тему медийных войн, проблемы разделения личной и корпоративной позиции для PR-специалистов и преодоления барьеров в коммуникации при работе с национальными проектами. "Один из круглых столов у нас будет посвящен антикризисным коммуникациям. Антикризис становится все более актуальным, я могу сказать как руководитель [коммуникационного] агентства, у нас за этот год заказов на антикризисные коммуникации объем вырос примерно в полтора раза", - сказал ТАСС председатель оргкомитета форума Андрей Баранников. В числе спикеров заявлены писатель Сергей Минаев, главреды "Эха Москвы" Алексей Венедиктов и Lenta.ru Владимир Тодоров, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров и другие.

Baltic Weekend - крупнейший в Европе международный форум по коммуникациям, который ежегодно проходит в Санкт-Петербурге. За 18 лет существования он зарекомендовал себя как эффективная дискуссионная площадка для диалога между российскими и зарубежными специалистами в области коммуникаций, а также представителями бизнеса, власти, масс-медиа, образовательных структур и общественных организаций, заинтересованных в развитии профессиональных и этичных коммуникаций. Как рассказал Баранников, в этот раз форум собрал рекордное число участников, более 600 человек из 12 стран.

ТАСС является генеральным информационным партнером форума.