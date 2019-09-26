Активисты НКО из пяти регионов РФ поделятся лучшими практиками работы на форуме в Калуге

КАЛУГА, 26 сентября. /ТАСС/. Представители некоммерческих организаций (НКО) из пяти регионов Центральной России поделятся лучшими практиками работы в этой сфере в рамках Первого гражданского форума, стартовавшего в Калуге. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе областного правительства.

"Представители около 40 калужских некоммерческих организаций обсуждают с единомышленниками из Курской, Брянской, Белгородской областей и Москвы лучшие практики оказания медико-социальной помощи детям и семьям в трудной жизненной ситуации, пожилым и инвалидам", - сказал собеседник агентства.

По его словам, отдельное внимание уделяется вопросам пропаганды здорового образа жизни, культурно-просветительской работе и патриотическому воспитанию. Первый заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Денисов в свою очередь отметил, что работа активистов укрепляет доверие внутри общества. "Благодаря вашим проектам тысячи граждан, которые нуждаются в помощи и поддержке, окружены заботой, благодаря этой работе укрепляется доверие внутри общества", - сказал он.

В рамках форума запланирована презентация передвижной фотовыставки "В объективе НКО", театрализованная концертно-презентационная программа, а также экскурсии по историческим местам областного центра.