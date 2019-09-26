СМИ: Эйфелева башня погасит огни в память о Жаке Шираке

ТАСС, 26 сентября. Освещение Эйфелевой башни будет погашено в ночь на пятницу, чтобы почтить память экс-президента Франции Жака Ширака, который умер в четверг на 87-м году жизни. Об этом сообщает телеканал BFMTV .

Как правило, яркое освещение Эйфелевой башни включено до 01:00 по местному времени, после чего гаснет под вспышки сотен софитов. Мэрия Парижа часто принимает решение о досрочном отключении освещения в связи с трагическими событиями не только во Франции, но и в мире.

Ранее мэр Парижа Анн Идальго распорядилась приспустить флаги на всех официальных зданиях в связи со смертью бывшего президента Франции. Ширак был тесно связан с жизнью столицы: в 1977 году он стал первым за два столетия избранным мэром города и возглавлял столицу в течение 18 лет.

Зять Ширака Фредерик Сала-Бару сообщил в четверг, что экс-президент умер утром в окружении своих близких.

Жак Ширак покинул политику после двух сроков пребывания на посту президента страны - с 1995 по 2007 годы. Как напоминают французские радиостанции, в 2005 году у политика было диагностировано заболевание сердечно-сосудистой системы. В 2016 году его здоровье резко ухудшилось после смерти старшей дочери. Последние три года он не участвовал в официальных церемониях, редко принимал посетителей.