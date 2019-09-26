Главгосэкспертиза одобрила ремонт бювета в Кисловодском национальном парке

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. /ТАСС/. Главгосэкспертиза утвердила сметную стоимость проекта, который предполагает капитальный ремонт бювета и подпорных стен вдоль пешеходных дорожек в национальном парке "Кисловодский" в Ставропольском крае.

"Эксперты Северо-Кавказского филиала Главгосэкспертизы России провели проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта павильона "Народный источник" и подпорных стен вдоль терренкура на территории парка. По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения", - говорится в сообщении ведомства в четверг.

Национальный парк, который находится на склонах Джинальского хребта, является природным лечебно-оздоровительным дендрарием. Его площадь составляет 966 га - больше тысячи футбольных полей. Работы по его устройству начались в 1823 году, а в 1901 году там был проложен первый в России терренкур - маршрут для лечебной ходьбы. Позже было заложено еще шесть маршрутов различной протяженности, которые по сей день используются в лечебных программах.

Проектом, достоверность сметы которого проверил филиал Главгосэкспертизы, предусмотрен капитальный ремонт подпорных стен вдоль одного из терренкуров. Отмечается, что капремонт потребовался в связи с их неудовлетворительным состоянием. Протяженность стен составляет 77 м, высота - от 1,4 до 2,5 м.

В рамках второго проекта будет отремонтирован одноэтажный питьевой бювет, который расположен возле одной из главных достопримечательностей парка - Нарзанной галереи. Бювет был построен в 1894 году, а в двадцатые годы прошлого века он был реконструирован в стиле конструктивизма. В конце 1980-х годов бювет был заброшен и оставался в запустении несколько десятков лет, пока не был восстановлен в ходе реконструкции. Новый капремонт позволит продолжить работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения.

Кисловодск - один из крупнейших российских бальнеологических и горноклиматических курортов, находится в особо охраняемом эколого-курортном регионе Кавказских Минеральных Вод. Основные природные лечебные ресурсы города - минеральные воды, грязи и климат.