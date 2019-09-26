В Оренбурге приступили к консервации здания бывшего летного училища, где учился Гагарин

ОРЕНБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Строители приступили к консервации аварийного здания бывшего Оренбургского высшего авиационного училища, в котором учился первый в мире летчик-космонавт Юрий Гагарин. Об этом журналистам сообщил и. о. заместителя начальника инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Оренбургской области Юрий Чавычалов.

"Разработан и согласован проект, по которому производится консервация объекта [культурного наследия федерального значения]. У организации, которая производит работы, есть соответствующие разрешения и допуски", - сказал Чавычалов.

Консервация зданию потребовалась в связи с его аварийным состоянием. Часть дома в мае 2016 года была повреждена пожаром, у некоторых помещений нет крыши. По словам Чавычалова, ее восстановят, а также заделают проемы. В таком состоянии здание сможет пять лет простоять в ожидании реконструкции, на которой настаивают активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта, архитекторы и другие общественники.

В Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Оренбургской области ТАСС сообщили, что окончательного решения по дальнейшему использованию здания на данный момент не принято.

Обеспокоенность подобной неопределенностью выразил эксперт ОНФ в регионе Владимир Данильчук. "Складывается печальная картина, поэтому мы готовы инициировать момент принятия решения: разработать четкий план, согласовать его с жителями и начать двигаться в избранном направлении, потому что Юрий Гагарин - одно из имен, которое связывают с Оренбуржьем, это бренд", - сказал журналистам Данильчук.

Здание бывшего Оренбургского высшего авиационного училища, в котором в 1955-1957 гг. учился первый в мире летчик-космонавт Юрий Гагарин, расположено в историческом центре Оренбурга на пешеходной улице Советской рядом с главными туристическими точками - спуском к реке Урал и набережной. Часть здания, где располагаются жилые квартиры, является частной и муниципальной собственностью, часть - имуществом региона.