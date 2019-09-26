На средства курортного сбора благоустроят исторический центр Кисловодска

ПЯТИГОРСК, 26 сентября. /ТАСС/. Исторический центр Кисловодска благоустраивают за счет средств курортного сбора. Работы будут завершены к концу октября, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе горадминистрации.

"На улице Урицкого идут работы по благоустройству пешеходной зоны. Помимо удобного тротуара, мест для отдыха и озеленения в пешеходной части появятся два фонтана. Ремонт бульварной части улицы Урицкого будет закончен к концу октября, при этом работы в скверах и на улице Реброва уже завершены", - отметил собеседник агентства.

По его словам, на данное благоустройство направлено около 60 млн рублей. "Эти работы проводятся за счет средств, собранных от курортного сбора. Этот участок дороги был в неудовлетворительном состоянии, что создавало неудобство пешеходам, лишало жителей и гостей города удобного трафика в исторической части Кисловодска. Проведенное благоустройство улицы позволит многочисленным отдыхающим в санаториях "Долина нарзанов", "Виктория", "Целебный нарзан", "Имени Семашко", "Арника" и других пользоваться этим удобным маршрутом", - цитирует пресс-служба главу города Александра Курбатова.

Кроме того, в старой части города ведется реконструкция проспекта Дзержинского, где строят так называемую малую Каскадку. Также строители вплотную подошли к ремонту пешеходной части улиц Вокзальная и Герцена.

В июле 2017 года в России был принят закон о курортном сборе, который предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 гг. сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. В Республике Крым парламент принял решение перенести введение курортного сбора на 1 мая 2021 года. На Ставрополье с мая 2018 года курортный сбор введен в четырех городах-курортах: Ессентуках, Железноводске, Кисловодске и Пятигорске.