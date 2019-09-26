Студенты пяти регионов Северного Кавказа прошли обучение инклюзивному волонтерству

СТАВРОПОЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Специалисты Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) провели очный семинар для студентов пяти регионов округа по вопросам инклюзивного волонтерства. Об этом в четверг сообщила пресс-служба вуза.

"Участниками семинара стали студенты из Пятигорска, Дагестанской и Чеченской республик, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Им рассказали об инклюзивном волонтерстве, как форме социальной активности молодежи, о барьерах на пути реализации инклюзивного образования, а также познакомили с интерактивной площадкой "Территория взаимопонимания", - говорится в сообщении.

Интерактивная площадка СКФУ позволяет людям почувствовать на себе состояние инвалидности в рамках четырех специализированных секторов - территория тишины, темноты, молчания и немобильности. Участниками семинара стали студенты сетевой программы обучения волонтеров. "Цель семинара - развитие у будущих волонтеров из числа студентов вузов-партнеров инклюзивной культуры и компетенций, необходимых для взаимодействия с людьми с инвалидностью и их сопровождения, организации добровольческого движения в сфере инклюзии в вузе", - отметили в пресс-службе.

В конце 2017 года на базе СКФУ в Ставрополе был создан ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). По данным статистики, в округе живут более 140 тыс. детей-инвалидов. Задача центра - транслировать свой опыт вовлечения студентов с ОВЗ в образовательную среду в других университетах округа.