В Самарской области будет построен паломнический центр

САМАРА, 26 сентября. /ТАСС/. В Самарской области планируется строительство паломнического центра в селе Ташла, губернатор обратился к главе РПЦ за благословением проекта. Об этом говорится в сообщении правительства региона.

"Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров представил патриарху Кириллу концепцию развития инфраструктуры Свято-Троицкого монастыря и святого источника в селе Ташла, он попросил у патриарха благословения на создание на этой территории паломнического центра", - говорится в сообщении.

Ташлинская церковь в честь Святой Троицы построена в 1775 году. В храме находится чудотворная икона "Избавительница от бед". Святой источник в селе привлекают паломников со всей страны и из-за рубежа. Как отметили в правительстве, планируется сделать путь в обитель более доступным, а пребывание там паломников - более комфортным.

Патриарх Московский и всея Руси впервые посещает Самарскую область. В пятницу он совершит литургию и чин великого освящения Софийского собора в Самаре. Предыдущий первосвятительский визит в регион состоялся в 1999 году, когда на Самарской земле побывал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий Второй.