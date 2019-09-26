Власти Ставрополья проработают вопрос увеличения выплат детям войны

СТАВРОПОЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края проработают возможность увеличения ежегодных выплат детям войны с 2021 года. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе главы региона по итогам встречи губернатора с ветеранским активом края.

"Решение о выплатах детям войны было принято с подачи краевого Совета ветеранов. Он [губернатор Владимир Владимиров} подчеркнул, что в будущем году и в дальнейшем эта мера поддержки на Ставрополье будет сохранена. В правительстве края прорабатывается вопрос об увеличении ее размера с 2021 года", - говорится в сообщении.

Закон "О детях войны в Ставропольском крае" был принят в регионе в конце 2018 года. К этой категории отнесены граждане, родившиеся на территории СССР и не достигшие совершеннолетия на 3 сентября 1945 года. В 2019 году впервые в регионе начали перечисление единовременных выплат этой категории граждан, выплата составила 5000 рублей.

Ранее в правительстве края сообщали, что соответствующие удостоверения получили более 154 тыс. жителей края.