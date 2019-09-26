Побывавший в космосе тульский пряник передали в музей самоваров в Туле

ТУЛА, 26 сентября. /ТАСС/. Председатель правительства Тульской области Валерий Шерин в четверг на семинаре "Российско-Финляндский музейный диалог" в Туле передал побывавший в космосе тульский пряник в музей самоваров.

"В начале сентября произошло значимое событие - тульский пряник впервые побывал в космосе. Вчера на космодроме "Байконур" руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин вернул этот пряник, который побывал на космической орбите. Он сегодня здесь: мы договорились с Дмитрием Рогозиным, что пряник займет достойное место в одном из наших музеев. Принято решение, что это будет Тульский музей самоваров", - сказал Шерин.

Председатель правительства региона передал директору музея "Тульские самовары" Марине Тулаевой сам пряник, автографы российских космонавтов, а также программу работы космического экипажа и сертификат, подписанный космонавтом Сергеем Крикалевым, рекордсменом по суммарному времени пребывания в космосе.

Тульский пряник отправили 22 августа на Международную космическую станцию по инициативе главы Тульской области Алексея Дюмина. Испекла его кондитерская фабрика "Ясная Поляна" по традиции тульских мастеров, на основе натурального меда и фруктовой начинки.

Семинар "Российско-Финляндский музейный диалог" состоялся в Туле в преддверии XX Российско-Финляндского культурного форума, который пройдет с 27 по 28 сентября. Его главная тема - "Традиционная культура как базис современных трендов". Планируется, что состоятся двусторонние партнерские переговоры более чем по 70 совместным проектам российских и финляндских музеев, культурных центров, библиотек, учебных заведений и других учреждений. На базе выставочного зала Тульского кремля пройдут семинары по развитию визуального искусства, ремесел, библиотечного дела и других направлений.