Заявки на участие в кадровом конкурсе в Ингушетии подали более 3,6 тыс. человек

МАГАС, 26 сентября. /ТАСС/. Завершился этап регистрации на участие в конкурсе "Ингушетия. Курс на обновление". Всего заявки подали более 3,6 тыс. человек, сообщила в четверг пресс-служба главы региона.

"Завершился прием заявок участников первого масштабного кадрового конкурса "Ингушетия. Курс на обновление", регистрацию прошли свыше 3600 жителей региона. Многие из них уже выполнили задания дистанционного этапа, а все задания заочного этапа необходимо выполнить до 29 сентября. Затем в работу конкурса включится экспертный совет, члены которого должны решить, кто из претендентов пройдет в очный этап и далее в финал проекта", - говорится в сообщении.

По словам инициатора проведения конкурса, главы региона Махмуда-Али Калиматова, уже первые недели его пребывания на должности руководителя субъекта продемонстрировали проблему дефицита квалифицированных управленческих кадров в регионе. "Во многом именно человеческий фактор является причиной недостаточно высоких результатов в социальном и экономическом развитии региона, реализации на территории Ингушетии национальных проектов. Если мы говорим о курсе на обновление, то в первую очередь нужно начинать с обновления кадрового состава руководителей, - цитирует пресс-служба Калиматова. - Проигравших в конкурсе не будет: хотя в резерв управленческих кадров попадут только финалисты, все остальные участники проекта также будут включены в создаваемую базу перспективных руководителей и специалистов".

Кадровый конкурс "Ингушетия. Курс на обновление" стартовал 30 августа, результаты проекта и общие итоги планируется подвести в начале ноября. Ожидается, что по итогам проекта будут отобраны кандидаты для назначения на руководящие должности вплоть до уровня вице-премьера, министров, заместителей министров, а также руководителей структурных подразделений органов государственной власти республики.

В Ингушетии отмечается самый высокий коэффициент напряженности на рынке труда в России: на 1 июля 2019 года он составил 118,4, тогда как средний по стране показатель 0,5. Таковы данные Роструда по основным показателям деятельности органов служб занятости.