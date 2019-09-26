{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Северный Кавказ

Заявки на участие в кадровом конкурсе в Ингушетии подали более 3,6 тыс. человек

Результаты и итоги конкурса планируется подвести в начале ноября

МАГАС, 26 сентября. /ТАСС/. Завершился этап регистрации на участие в конкурсе "Ингушетия. Курс на обновление". Всего заявки подали более 3,6 тыс. человек, сообщила в четверг пресс-служба главы региона.

"Завершился прием заявок участников первого масштабного кадрового конкурса "Ингушетия. Курс на обновление", регистрацию прошли свыше 3600 жителей региона. Многие из них уже выполнили задания дистанционного этапа, а все задания заочного этапа необходимо выполнить до 29 сентября. Затем в работу конкурса включится экспертный совет, члены которого должны решить, кто из претендентов пройдет в очный этап и далее в финал проекта", - говорится в сообщении.

По словам инициатора проведения конкурса, главы региона Махмуда-Али Калиматова, уже первые недели его пребывания на должности руководителя субъекта продемонстрировали проблему дефицита квалифицированных управленческих кадров в регионе. "Во многом именно человеческий фактор является причиной недостаточно высоких результатов в социальном и экономическом развитии региона, реализации на территории Ингушетии национальных проектов. Если мы говорим о курсе на обновление, то в первую очередь нужно начинать с обновления кадрового состава руководителей, - цитирует пресс-служба Калиматова. - Проигравших в конкурсе не будет: хотя в резерв управленческих кадров попадут только финалисты, все остальные участники проекта также будут включены в создаваемую базу перспективных руководителей и специалистов".

Кадровый конкурс "Ингушетия. Курс на обновление" стартовал 30 августа, результаты проекта и общие итоги планируется подвести в начале ноября. Ожидается, что по итогам проекта будут отобраны кандидаты для назначения на руководящие должности вплоть до уровня вице-премьера, министров, заместителей министров, а также руководителей структурных подразделений органов государственной власти республики.

В Ингушетии отмечается самый высокий коэффициент напряженности на рынке труда в России: на 1 июля 2019 года он составил 118,4, тогда как средний по стране показатель 0,5. Таковы данные Роструда по основным показателям деятельности органов служб занятости.

Теги
РоссияИнгушетияСКФО
Приставов освободят от попадания под административный арест
В случае принятия законопроекта изменения вступят в силу с 1 января 2020 года
Читать полностью