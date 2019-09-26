Глава Минприроды предложил включать блогеров в рабочие группы по ЧС

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин предложил губернаторам включать в состав рабочих групп в случае чрезвычайной ситуации в регионе блогеров и общественников, чтобы в социальные сети транслировалась объективная информация. Свою идею он озвучил в эфире "Русского радио" в четверг.

"Я думаю, что губернаторы меня услышат. Из того, что мы пережили этим летом, - огромное количество людей через соцсети участвовало в этих процессах. Когда та или иная чрезвычайная ситуация возникает на территории, то глава субъекта должен включать в рабочую группу по ЧС активных блогеров, общественников. Они знают, за что они переживают, и передают свои переживания населению", - сказал он.

Кобылкин пояснил, что участники таких рабочих групп, обладающие объективной информацией о происходящем, могут в момент происшествия находиться без связи, например, рискуя своей жизнью при тушении лесных пожаров, и поэтому не имеют возможности транслировать происходящее в социальные сети.

Лесные пожары 2019 года начались в Сибири в труднодоступных районах Красноярского края, Иркутской области, Бурятии, Забайкалья и Якутии в июле. По данным Рослесхоза, предварительно, ущерб от лесных пожаров составил 7 млрд руб. с начала 2019 года. От огня пострадало порядка 1% общей площади лесного фонда России.