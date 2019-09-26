Курсанты МЧС нашли военный самолет времен ВОВ под Петербургом

ТАСС, 26 сентября. Курсанты академии Государственной противопожарной службы МЧС РФ нашли самолет Ил-2 времен Великой Отечественной войны в рамках акции "Вахты памяти" под Петербургом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"Самолет обнаружили вблизи города Мга Ленинградской области. Несмотря на то, что работы проходили в нелегких условиях поиска в лесисто-болотистой местности, участники операции обнаружили не только детали фюзеляжа, фрагменты крыльев, части двигателя, кабины, но и реактивные снаряды - РС-82 и элементы пушечного вооружения в отличном состоянии", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что курсанты отыскали и останки пилота - это сержант Гулякин Николай Трофимович 1921 года рождения, который служил в 211-м штурмовом авиаполку и погиб 31 августа 1942 года, когда пытался атаковать цель. "Родственники летчика найдены и в ближайшее время сотрудники академии передадут им личные вещи пилота", - сказали в пресс-службе.

За время Второй мировой войны всего было выпущено более 36 тыс. самолетов Ил-2. Вражеские захватчики называли эту машину "Черная смерть", "Летающий танк".