Эксперты: российской Арктике не хватает культурных проектов и ноу-хау

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Стратегия развития Арктической зоны до 2035 года обязательно должна включать раздел по сохранению культуры, а также концепцию внедрения современных технологий в жизнь обычного человека. Только так можно вернуть Арктике забытую с советских времен романтику - привлечь внимание к русскому северу и остановить отток населения, уверены эксперты.

В четверг в региональном информационном центре ТАСС в Санкт-Петербурге прошло заседание дискуссионного клуба Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) "Стратегическая сессия - Арктика-2035". Полярники, ученые и представители власти обсудили, какой должна быть стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности до 2035 года, которую разрабатывает Минвостокразвития России. Ранее президент России Владимир Путин сообщил о планах принять новую стратегию в этом году.

Культура и пропаганда

По мнению экспертов, прежде чем вкладывать в освоение Арктики бюджетные средства, нужно заняться пропагандой - вернуть интерес к Арктике.

"Мы должны сегодня вернуть России не только славу ведущей полярной державы, но мы должны людям вернуть интерес к Арктике. Эта огромная работа (по популяризации) была проделана в 1930-1950 годы (двадцатого века), потом была забыта и утеряна. Сегодня, если мы хотим вкладывать силы и ресурсы в Арктику, нам нужно сделать ее более популярной среди наших читателей, зрителей, слушателей", - считает почетный полярник, вице-президент Ассоциации полярников России Владимир Стругацкий.

По мнению директора "Российского государственного музея Арктики и Антарктики" Марии Дукальской, пропагандировать жизнь и развитие Севера нужно прежде всего через культурные ценности. "Я прочитала проект стратегии и не нашла там слово "культура". Там есть все, что угодно, но нет культуры", - считает руководитель музея.

По ее мнению, нужно вернуть практику, когда из каждой экспедиции в полярные территории ученые привозили и отдавали музею свои находки, фотографии, культурные ценности. Все это использовалось для обучения детей и молодежи, работа и итоги каждой научной экспедиции подробно освещались в прессе. "А что мы можем показать сейчас? Чем мы можем привлечь молодежь и школьников? Что мы можем рассказать о том, что творится в Арктике сейчас?" - сказала эксперт.

Технологии будущего

Мало создать просто привлекательный образ российской Арктики, нужно обеспечить на территории северных регионов комфортный и современный образ жизни, чтобы местному населению не хотелось оттуда уезжать, а специалисты со всей страны стремились приехать на работу. Для этого, по словам экспертов, необходимо предусмотреть в стратегии комплексную программу научных исследований, а также привлечь науку к моделированию и разработке ноу-хау для Арктики.

"Нужно пропагандировать Арктику, но молодежь не поедет за пропагандой. Нужно, чтобы в Арктике были передовые технологии. Во главе угла должен стоять человеческий интеллектуальный ресурс", - отметил руководитель проекта "Арктический инновационный кластер СЗФО" Александр Краснов.

По мнению ректора Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени М. А. Бонч-Бруевича Сергея Бачевского, ученые должны сначала смоделировать желаемый образ жизни в Арктике, определить, какие первоочередные проблемы нужно решить, чтобы жизнь на Севере стала привлекательной. А далее уже разработать и внедрить необходимые технологии. "Благодаря информационным технологиям уже сейчас можно развивать дистанционные проекты, беспилотную робототехнику, можно заложить целый ряд инновационных изменений", - отметил Бачевский.

Для этого в стратегии необходимо предусмотреть проведение комплексных научных исследований. "У нас нет комплексной программы научных исследований в Артике. Сейчас их проводят различные ведомства, но нет согласованных действий. Обязательно должна быть отражена и закреплена мысль о необходимости комплексных исследований", - заявил заместитель директора по науке НИИ Арктики и Антарктики Игорь Ашик.

Не забыть про коренные народы

По мнению первого вице-президента Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Нины Вейсаловой, в стратегии важно учесть интересы коренных жителей.

"Что беспокоит коренные народы? Их в первую очередь сейчас тревожит, что будет с территориями их традиционного природопользования. Один из приоритетов стратегии должен предусматривать защиту интересов и прав КМНС. Во всех документах нужно прописать, что арктические территории должны признаваться единой экосистемой, а КМНС должны быть частью этой экосистемы. Мы не должны говорить только о сохранении культуры КМНС, нужно говорить о сохранении исконной территории проживания. Нужна целевая подпрограмма, которая касалась бы стратегии устойчивого развития территории проживания КМНС", - отметила эксперт.

По ее словам, чтобы учесть в стратегии все проблемные вопросы, нужно привлечь к ее обсуждению как можно больше общественных организаций.

В свою очередь заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков заявил, что в рамках реализации стратегии направления, связанные с позиционированием и продвижением Арктики внутри страны и за рубежом, являются значимым и важным элементом.

"Мы готовимся к председательству в Арктическом совете с 2021 года в течение двух лет и исходим из того, что Россия должна сформировать и активно продвигать свою повестку. В стратегии развития Арктики главная цель - повышение качества жизни. Именно эту повестку мы и будем ставить впереди, и вопросы социально-экономического развития будут стоять на первом месте в нашей работе председателя Арктического совета с 2021 года", - сказал замминистра.