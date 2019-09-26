В МЧС предупредили об ответственности за курение на балконах

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. МЧС России предупредило, что с 1 октября курильщики будут привлекаться к ответственности за курение на балконах квартир в случае пожара. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

Ранее правительство РФ одобрило ряд требований, которые направлены на обеспечение пожарной безопасности.

"С 1 октября запрещается использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц. Таким образом, граждане не вправе жарить шашлыки на балконах, зажигать свечи и даже, в принципе, курить. К ответственности будут по большей части привлекаться курильщики, чья вредная привычка стала причиной пожара", - пояснили в МЧС.

За нарушение правил предусмотрена ответственность по ст. 20.4 КоАП о нарушении требований пожарной безопасности. Санкции статьи предусматривают наказание в виде предупреждений и штрафов для физических лиц в размере до 3 тыс. руб., либо до 5 тыс. руб., если в результате нарушений правил возник пожар.

"Кроме того, курение может привести и к уголовно-правовому наказанию, если из-за брошенного окурка сгорит, к примеру, балкон или несколько квартир", - сообщили в МЧС. В министерстве привели статистку, согласно которой причина пожаров на балконах в 60% случаев становится неосторожность при курении.