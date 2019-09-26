В Карелии станут платить 1 млн рублей на строительство дома медикам, переехавшим в села

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Карелии с 2020 года планируют выделять 1 млн рублей на строительство собственного дома фельдшерам и врачам общей практики, решившим переехать на работу в поселки с населением до 500 человек. Об этом сообщил в четверг во время прямой линии во "ВКонтакте" глава республики Артур Парфенчиков.

"Мы приняли решение добавить помощь в строительстве собственного дома со следующего года. Речь идет о сумме порядка миллиона рублей", - сказал он.

В Карелии уже действует программа, в рамках которой регион покупает квартиры для медиков, решивших переехать на работу в районы республики. На эти цели в бюджете заложено 40 млн рублей. Власти приобрели 66 квартир, в часть из которых заселились 33 специалиста, в том числе переехавших из других регионов России.

Со следующего года руководство республики намерено расширить программу и на первом этапе выдавать средства на строительство своего дома фельдшерам и врачам общей практики, которые переедут в села с населением до 500 человек.