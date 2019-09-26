Агентство медтуризма Петербурга договорилось об условиях перевозки пациентов из Таллина

ТАЛЛИН, 26 сентября. /ТАСС/. Санкт-Петербургское агентство медицинского туризма заключило соглашение с эстонской транспортно-логистической компанией о специальных условиях транспортировки пациентов из Таллина в медучреждения. Об этом сообщила журналистам в четверг заместитель генерального директора агентства Маргарита Андреева в рамках "Петербургских встреч" в эстонской столице.

"Сегодня нам удалось заключить соглашение с логистической компанией (транспортной), чтобы решить вопрос о транспортировке, чтобы люди могли добраться в Санкт-Петербург без каких-либо проблем до медицинских учреждений. [Достигнута договоренность] о том, что будет специальная цена, специальные условия, и если требуется сопровождение медицинского работника, например, из России в каких-то отдельных случаях, это также будет учитываться", - рассказала Андреева.

Замглавы агентства также отметила, что в ходе состоявшейся в четверг встречи с вице-мэром Таллина по социальным вопросам, стороны "договорились о первых шагах взаимодействия, о том, что пациенты из Таллина, причем те, которые застрахованы в государственной программе, могут получать лечение в Санкт-Петербурге - это какие-то сложные, уникальные случаи". По ее словам, интересу жителей эстонской столицы к получению медуслуг в Петербурге будут способствовать транспортная доступность и отсутствие языкового барьера.

"Мы делаем ставку не только на пациентов, которые будут к нам приезжать, но и на совместное обучение, мастер-классы и так далее. Мы хотим, чтобы сотрудничество началось, для нас это крайне важно", - сказала Андреева. Она также добавила, что в 2020 году в рамках "Таллинских встреч в Петербурге" отдельный день будет посвящен вопросам здравоохранения. "Сегодня мы получили подтверждение того, что эстонская сторона действительно заинтересована в контактах с Санкт-Петербургом в [этой] сфере", - отметила замглавы агентства.

Агентство медицинского туризма создано по инициативе правительства Санкт-Петербурга в 2018 году с целью развития медицинского и санаторно-курортного туризма и для привлечения пациентов из регионов и из-за рубежа. По данным на июнь этого года, агентством установлены партнерские отношения с 30 лечебными учреждениями, которые работают с иностранными гражданами. Порядка 60% из них - государственные клиники, 40% - частные.

"Петербургские встречи в Таллине" проходят с 26 по 28 сентября. В этом году они приурочены к двадцатилетию побратимских связей между двумя городами. В программе - круглые столы по вопросам образования, экологической безопасности, сотрудничества в сфере театрального искусства и библиотечного дела, курсы повышения квалификации для местных преподавателей русского языка, встречи с соотечественниками и ветеранами Великой Отечественной войны, а также различные культурные мероприятия.