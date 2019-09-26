Более 600 команд сойдутся в финале конкурса разработчиков-программистов "Цифровой прорыв"

КАЗАНЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Финальный этап всероссийского конкурса "Цифровой прорыв", призванный выявить лучших IT-специалистов, дизайнеров и управленцев в сфере цифровой экономики, в пятницу откроется в Казани. Он будет проходить до 29 сентября и соберет рекордное число участников.

Конкурс "Цифровой прорыв" - один из главных проектов платформы "Россия - страна возможностей". Он стартовал 3 апреля. Заявки на участие подали более 66 тыс. человек. Главная цель проекта - найти новые кадры для цифровой экономики по всей России.

Как рассказал ранее журналистам заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов, речь идет о первом в истории страны хакатоне подобного масштаба. "Финал пройдет на площадке Международного выставочного центра "Казань Экспо", в нем примут участие более 600 команд из 77 регионов страны, в том числе из Татарстана. Лучшие команды смогут получить финансирование на создание своей компании или возможность трудоустройства в крупные технологические компании", - сказал он.

Рекордный финал

Ожидается, что финал конкурса соберет более 3 тыс. участников и войдет в Книгу рекордов Гиннесса как самый массовый по числу специалистов, одновременно участвующих в соревновании по разработке программных продуктов. Как рассказал ранее ТАСС директор автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров, "действующий рекорд был поставлен в августе прошлого года в Саудовской Аравии и составлял 2950 человек".

По словам руководителя конкурса "Цифровой прорыв" Олега Мансурова, участниками финала "станут победители регионального этапа, а также студенческие и школьные команды". Для школьников будет организован отдельный, детский, хакатон. "Задания в номинациях сформированы при поддержке партнеров конкурса - государственных организаций и технологических компаний. Мы нацелены получить как можно больше рабочих продуктов, поэтому для команд будут также организованы мастер-классы по 18 темам - от презентации проектов до сквозных технологий", - пояснил Мансуров.

Решения для нацпроектов

Как заявил ранее первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, конкурсанты смогут поучаствовать в реализации национальных проектов, "приблизив Россию к настоящему цифровому прорыву". "А настоящим он будет, только когда его позитивное воздействие почувствует каждый житель в своей повседневной жизни: в городской среде, в здравоохранении, образовании и государственных услугах, в работе транспорта и ЖКХ", - указал он в своем приветственном слове, адресованном участникам полуфинала конкурса, прошедшего в июле в Уральском федеральном университете в Екатеринбурге.

Призы для победителей

Победители соревнования смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 тыс. рублей, а также получить грант от "Фонда содействия инновациям" на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в "Мастерской управления "Сенеж" - образовательном центре АНО "Россия - страна возможностей".

АНО "Россия - страна возможностей" учреждена указом президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года с целью создания условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет организации возглавляет президент России.