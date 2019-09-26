Православные отмечают Воздвижение Креста Господня

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Праздник Воздвижения Креста Господня отмечается Русской православной 27 сентября по новому стилю. В этот день Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятит Софийский собор в Самаре, сообщила пресс-служба патриарха.

"Центральным событием визита святейшего патриарха в Самарскую митрополию станет патриаршая литургия и чин великого освящения Софийского собора в Самаре, которые состоятся 27 сентября 2019 года в праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Начало богослужения в 10:00", - сообщается на сайте пресс-службы.

Храм Софии - Премудрости Божией расположен в Самаре на Волжском проспекте. Его настоятелем, по информации сайта Самарской епархии, является митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий (Полеткин).

История Крестовоздвижения

Воздвижение Креста Господня, или Крестовоздвижение, - это один из 12 двунадесятых праздников - главных праздников христианства, связанных с событиями земной жизни Иисуса Христа и Богоматери. Этот праздник - единственный из двунадесятых, посвященный сразу двум событиям: обретению Креста Господня в IV веке в Иерусалиме и возвращению его через 300 лет из Персии. Его дата является в календаре непреходящей, и каждый год приходится на одно и то же число - 27 сентября.

По преданию, крест, на котором был распят Спаситель, долгое время считался утерянным, а поиски реликвии начались в IV веке по распоряжению первого римского императора-христианина Константина Великого. Он был обнаружен матерью императора царицей Еленой во время раскопок на Голгофе. Определить крест, на котором был распят Христос, помогло чудо: прикосновение к нему, по одной из версий, исцелило больную женщину, по другой - оживило умершего. Одну часть Креста Господня императрица отвезла в Константинополь, другую оставила в Иерусалиме, а на месте находки в Иерусалиме был заложен храм Вознесения Христова (более известен как Храм Гроба Господня).

В 614 году царь Персии Хосров II завоевал и разграбил Иерусалим, увезя оставшуюся в городе часть креста в Персию. Около 628-631 годов византийский император Ираклий одержал победу над персами, и он был возвращен в Иерусалим. После этого праздник Крестовоздвижения получил широкое распространение в христианском мире.

Традиции праздника

В соответствии с православной традицией праздник отмечается девять дней, начиная с 27 октября. На Крестовоздвижение священнослужители надевают облачения фиолетового цвета. Кульминацией праздничной литургии является вынос в центр храма креста, которому поклоняются верующие, который находится на аналое до 4 октября. В праздник предписывалось соблюдать строгий пост.

На Руси праздник объединял церковные и народные традиции. В этот день совершали крестные ходы вокруг населенных пунктов, чтобы защитить их от бед, обходили с иконами поля, молились о выздоровлении больных. К Воздвижению было приурочено установление крестов на храмах и вдоль дорог, а также начало строительства часовней и небольших церквей. Несмотря на осуждение церковью суеверий, крестьяне раскладывали во дворах и домах маленькие самодельные кресты или перекрещенные палочки в целях защиты от болезней и других невзгод.

Праздник приходился на период окончания уборки урожая и приближения заморозков. Его название ассоциировалось со словом "движение", что дало начало ряду поговорок: "На Воздвиженье хлеб с поля движется", "Воздвиженье осень зиме навстречу двигает" и другим. В ряде областей этот день называли еще и "капустницей" - в это время на зиму начинали заготавливать капусту.