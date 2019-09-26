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Задержанный на семь часов рейс вылетел из Петербурга в Пальма-де-Майорку

Вылет задержали из-за технической неисправности воздушного судна

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Azur Air, следующий рейсом ZF7857 из Петербурга в Пальма-де-Майорку, вылетел в пункт назначения спустя семь часов после планируемого времени отправления, следует из данных онлайн-табло аэропорта Пулково.

"Отправлен в 00:06 мск", - говорится на онлайн-табло. Таким образом время задержки превысило семь часов.

Согласно данным аэропорта Пулково, рейс ZF7857 должен был быть отправлен в четверг в 13:55 мск.

Как сообщала 26 сентября пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры, ведомство проводит проверку соблюдения прав пассажиров задержанного рейса. В надзорном ведомстве также отметили, что задержка отправления воздушного судна произошла в связи с его технической неисправностью.

В свою очередь в пресс-службе аэропорта Пулково ТАСС сообщили, что с пассажирами рейса работали согласно Федеральным авиационным правилам. В том числе, они были обеспечены напитками.

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