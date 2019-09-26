В Театре.doc опровергли срыв спектакля активистами SERB

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Театр.doc опроверг срыв активистами движения SERB благотворительного спектакля "Подельники", посвященного участникам уголовных дел о беспорядках в Москве в 2012 и 2019 годах. Как заявила ТАСС режиссер постановки Зарема Заудинова, спектакль прошел без происшествий.

"Никаких активистов в зале мы не видели сегодня, а спектакль прошел без инцидентов и происшествий", - сказала представитель театра.

Ранее со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщалось, что активисты движения в четверг ворвались в театр и сорвали спектакль. По его словам, в ОВД "Бауманское" с ними провели профилактическую беседу и отпустили.

Неделю назад, 20 сентября, активисты попытались сорвать спектакль "Война близко", посвященный осужденному на четыре года колонии за нарушения правил проведения митинга Константину Котову. Активисты прошли в зал через пожарный вход и также кинули в зрительный зал стаканчики с жидкостью с резким запахом. В театр также был вызван наряд полиции для разбирательства.

Активисты движения SERB являются участниками многих скандальных акций в Москве. В декабре 2017 года один из них облил неизвестной жидкостью экспонаты фотовыставки Стерджеса "Без смущения 2.0", работавшей в московском Центре фотографии имени братьев Люмьер. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по статье "Мелкое хулиганство". Кроме того, в конце августа этого года участники движения ворвались в Театр.doc и попытались сорвать спектакль "Выйти из шкафа".