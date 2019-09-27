"Известия": Минстрой обсуждает создание единой базы данных лиц, оплачивающих ЖКУ

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Минстрой РФ совместно с депутатами Госдумы и экспертным сообществом прорабатывает создание единой электронной базы персональных данных лиц, оплачивающих коммунальные услуги. Об этом сообщила в пятницу газета "Известия" со ссылкой на замглавы ведомства Максима Егорова.

По его словам, после необходимой доработки платформой для базы данных может стать государственная информационная система ЖКХ (ГИС ЖКХ). В ГИС ЖКХ содержатся сведения обо всех управляющих компаниях, большинстве жилых домов, ТСЖ и ЖСК, поставщиках ресурсов и всех профильных органах власти.

В свою очередь, как рассказал "Известиям" ответственный секретарь экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Склянчук, участники рынка давно говорят о том, что в стране отсутствует единый механизм сбора информации о жильцах. Вопрос о том, какие сведения должны быть в базе, сейчас обсуждается. Это могут быть паспортные данные, ИНН или СНИЛС, выписки из ЕГРН (сведения о собственности), которые будут собирать, например, в органах местного самоуправления или ФНС, приводит издание слова Склянчука.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов сообщил газете, что создать базу данных плательщиков планируется к апрелю 2020 года.