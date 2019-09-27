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В аэропорту Владивостока из-за тумана задержано 16 рейсов

Среди них - рейсы из Москвы, Харбина и Сеула

ВЛАДИВОСТОК, 27 сентября. /ТАСС/. Густой туман в аэропорту Владивостока стал причиной задержки не менее чем 16 рейсов, в том числе из Москвы, Харбина, Сеула и других городов, сообщили ТАСС в пресс-службе воздушной гавани в пятницу.

"С самого раннего утра в связи с погодными условиями у нас произошел ряд задержек как на прилет, так и на вылет. Причиной стал густой туман. Было задержано свыше десяти рейсов", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что туман уже рассеивается, и рейсы начинают вылетать. По информации онлайн-табло аэропорта, на 10:30 утра (03:30 мск) было задержано 16 рейсов.

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