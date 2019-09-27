В Ингушетии перезахоронили останки 19 погибших в годы войны красноармейцев

МАГАС, 27 сентября. /ТАСС/. Поисковики с почестями перезахоронили в городе воинской славы Малгобеке в Ингушетии останки 19 красноармейцев, павших во время Великой Отечественной войны, говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа (ЮВО).

"Останки 19 красноармейцев 337 стрелковой дивизии Северо-Кавказского военного округа, павших во время Моздок-Малгобекской стратегической оборонительной операции, с почестями перезахоронили в городе Малгобеке. Останки были обнаружены в период с 16 по 25 сентября в ходе экспедиции межрегиональной вахты памяти "Терский рубеж-2019", - говорится в сообщении.

В церемонии приняли участие военнослужащие воинских частей ЮВО, дислоцированных в Ингушетии, поисковики из Ингушетии, Чечни и Северной Осетии, отряды "Юнармии".

"Более 120 тыс. красноармейцев отдали свои жизни в этих местах при обороне Северного Кавказа, на сегодня обнаружено и перезахоронено около половины. Наши труды увенчались успехом: из останков 19 человек удалось идентифицировать двух бойцов. В своей работе мы не остановимся, пока не "поднимем" всех защитников нашего Отечества", - передает пресс-служба слова заместителя командира соединения ЮВО по военно-политической работе подполковника Геннадия Секунова.

В 2018 году поисковые отряды ЮВО в рамках героико-патриотической акции "Вахта памяти" обнаружили останки 14 воинов, погибших в ходе Малгобекской оборонительной операции.

С 1 по 28 сентября 1942 года в ходе битвы за Кавказ была проведена Моздок-Малгобекская операция, отражено наступление немецких войск, сорваны попытки их прорыва в нефтяные районы Кавказа.