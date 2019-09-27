В гидрометцентре прогнозируют, что новый безымянный тайфун не заденет Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 27 сентября. /ТАСС/. Безымянная тропическая депрессия, которая в настоящий момент превращается в тайфун в приэкваториальной зоне Тихого Океана, вероятнее всего не повлияет на погоду в Приморском крае. Как рассказал ТАСС в пятницу глава Приморского гидрометцентра Борис Кубай, по сегодняшним расчетам, тайфун уйдет на восток либо южнее Японии либо через нее.

Накануне ряд СМИ сообщил об угрозе, которую создает для погоды в Приморье в начале октября пока еще зарождающийся в Тихом океане тайфун. Согласно некоторым опубликованным прогнозам, он может задеть Приморский край.

"На сегодняшний день тайфун не наш, то есть, по сегодняшним расчетам, на Приморский край он не выходит. Дальше он может южнее Японии повернуть на восток, либо перевалит Японские острова и тоже уйдет на восток. Вариантов много, но по сегодняшним данным, до нас он не дойдет", - сказал Кубай.

Он добавил, что времени на расчеты и наблюдения еще достаточно, и ближе к началу октября прогноз можно будет уточнить. К тому времени траектории станут более определенными и у тайфуна появится имя.

В июле и августе обильные дожди вызвали мощный паводок в Амурской области и Еврейской автономной области, Приморском и Хабаровском краях. В Приморском крае дожди шли на протяжении практически всего августа, что привело к многочисленным разрушениям дорог, подтоплениям жилых домов, в том числе в Уссурийске, сходу селей во Владивостоке. Всего по данным властей с 19 июля в крае оказались подтоплены 17 муниципальных образований, 47 населенных пунктов, 1 тыс. 300 домов и 7 тыс. 380 придомовых территорий с населением 13 тыс. 195 человек.