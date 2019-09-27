СМИ: Facebook в Австралии тестирует систему, скрывающую данные о количестве лайков

СИДНЕЙ, 27 сентября. /ТАСС/. Социальная сеть Facebook Australia начала тестировать систему, скрывающую данные о количестве одобрительных отметок под опубликованными сообщениями и видео. Об этом в пятницу сообщил национальный телеканал SBS со ссылкой на официальное заявление представителя компании.

Согласно его данным, теперь в новостных лентах пользователей Facebook в Австралии исчезнут данные о количестве лайков, поставленных публикациям других пользователей, и доступной эта информация останется только для самих авторов сообщений. Как отметила директор по корпоративной политике Facebook Australia Миа Гарлик, создание и тестирование этой системы обусловлено заботой о психологическом комфорте пользователей, поскольку "такие подсчеты могут привести к социальному сравнению".

"У нас есть много отзывов от <…> организаций, занимающихся охраной психического здоровья, с которыми мы работаем. Это (система, скрывающая данные о количестве лайков) просто выведет число из уравнения, чтобы люди могли сосредоточиться на качестве своих взаимодействий и контента, а не на количестве симпатий или реакций, мы надеемся, что пользователям будет комфортно делиться информацией на платформе, а не чувствовать, что это конкуренция", - сказала Гарлик.

Также сообщается, что в Facebook пока не готовы распространить тестирование системы на другие страны, решение о ее окончательном запуске будет принято позже.

В июле компания начала тестирование аналогичной функции в социальной сети Instagram, которое в данный момент проводится среди пользователей в Австралии, Канаде, Бразилии, Новой Зеландии, Японии, Италии и Ирландии.