Еврейская АО получит более 990 млн рублей на социальные расходы

ТАС, 27 сентября. Еврейская автономная область получит более 990 млн рублей на достижение сбалансированности бюджета. Средства будут направлены на социально значимые расходы, сообщило управление по внутренней политики областного правительства.

"ЕАО выделено почти 993 млн рублей. Выделенные средства позволят осуществить финансовое обеспечение первоочередных расходных обязательств бюджета области: на заработную плату, социальные выплаты и на обязательное медицинское страхование неработающего населения", - говорится в сообщении на сайте регионального правительства. Выплаты за счет этих средств будут обеспечены в полном объеме до конца года.

Выделение денег стало результатом работы, которая проводилась властями региона с правительством РФ по решению вопросов сбалансированности бюджета в этом году.

Отмечается, что за последние три года правительством области были предприняты шаги по увеличению доходной части и росту налоговых доходов более чем на 38%. Однако дисбаланс между расходами и доходами сохраняется.

"Правительство области будет продолжать работу по увеличение доходной части областного бюджета за счет увеличения налоговых и неналоговых собственных доходов. В течение трех-четырех лет будут вводиться ряд объектов и реализовываться инвестиционные проекты. Например, - в области транспортной логистики, включая запуск в 2020 году трансграничного моста через Амур и логистического парка, а также несколько проектов в агропромышленном комплексе и горнодобывающей промышленности", - отмечается в сообщении.