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В Таиланде предложили 90-дневый безвизовый въезд медицинским туристам из Японии и США

Сейчас это право предоставляется медицинским туристам из Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ, Китая, Камбоджи, Лаоса, Малайзии и Вьетнама

БАНГКОК, 27 сентября. /ТАСС/. Комитет по управлению политикой медицинского центра Таиланда предложил предоставлять 90-дневное безвизовое пребывание гражданам Японии и США, которые въезжают в страну для получения медицинских услуг. Об этом заявил заместитель премьер-министра и министр здравоохранения Анутин Чарнвееракул.

Как сообщила в пятницу газета Bangkok Post, он сказал, что предложение направлено на развитие медицинского туризма в рамках политики правительства по превращению Таиланда в медицинский центр. Сектор медицинского туризма в прошлом году принес королевству около 28 млрд батов ($913,7 млн).

В настоящее время Таиланд предоставляет 90-дневный безвизовый въезд медицинским туристам из 11 стран: Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ, Китая, Камбоджи, Лаоса, Малайзии и Вьетнама.

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ЯпонияСШАТаиланд
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