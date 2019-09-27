В Таиланде предложили 90-дневый безвизовый въезд медицинским туристам из Японии и США

БАНГКОК, 27 сентября. /ТАСС/. Комитет по управлению политикой медицинского центра Таиланда предложил предоставлять 90-дневное безвизовое пребывание гражданам Японии и США, которые въезжают в страну для получения медицинских услуг. Об этом заявил заместитель премьер-министра и министр здравоохранения Анутин Чарнвееракул.

Как сообщила в пятницу газета Bangkok Post, он сказал, что предложение направлено на развитие медицинского туризма в рамках политики правительства по превращению Таиланда в медицинский центр. Сектор медицинского туризма в прошлом году принес королевству около 28 млрд батов ($913,7 млн).

В настоящее время Таиланд предоставляет 90-дневный безвизовый въезд медицинским туристам из 11 стран: Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ, Китая, Камбоджи, Лаоса, Малайзии и Вьетнама.