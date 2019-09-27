Власти Екатеринбурга отложили решение о заявке на новое "Экспо" до летней Универсиады-2023

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Решение об участии Екатеринбурга в борьбе за право проведения всемирной выставки "Экспо", которую уже дважды пытался принять город, будет приниматься после организации летней Универсиады в 2023 году. Об этом сообщил ТАСС глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

В ноябре 2018 года мэр сообщил ТАСС, что городские власти рассматривают возможность участия в конкурсе на право проведения "Экспо".

"Сейчас основные усилия идут на Универсиаду. Но это не означает, что мы остановились. Если Универсиаду классно проведем, то еще и к этой теме вернемся", - сказал Высокинский.

Ранее Екатеринбург уже дважды подавал заявки на право проведения выставки. Шесть лет назад он уступил право проведения выставки 2020 года Дубаю (ОАЭ), а в 2018 году проиграл Осаке (Япония), там пройдет "Экспо" в 2025 году.

"Экспо" является крупнейшей международной выставкой, в которой участвуют более 170 стран. Каждые пять лет они демонстрируют свои достижения в области науки, техники, архитектуры и искусства.