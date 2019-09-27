Омбудсмен сообщила, что изъятый у россиянки в Италии ребенок видится с мамой

САРАТОВ, 27 сентября. /ТАСС/. Мальчик, который ранее был изъят у гражданки РФ в Италии, имеет возможность общаться с мамой и посещает школу, об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя.

В августе у россиянки Анны Варгановой, которая ранее проживала в Энгельсе Саратовской области, соцслужбы в Италии забрали пятилетнего сына. После этого уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направила в МИД России запрос. Детский омубдсмен в регионе взяла ситуацию на контроль.

"И мама, и мальчик остаются в Италии. Ребенок находится в учреждении для детей, маме известно, где он, она может доехать до него примерно за полчаса. Ребенок посещает школу, мама общается по телефону и видится с ним", - сказала Загородняя, добавив, что возвращение ребенка матери возможно в будущем.

По данным омбудсмена, ребенок родился в Италии, однако, со слов матери, и у нее, и у мальчика гражданство РФ.