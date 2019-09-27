Третий чемпионат "Абилимпикс" в Дагестане собрал около 1 тыс. человек со всей республики

МАХАЧКАЛА, 27 сентября. /ТАСС/. Региональный чемпионат профессионального мастерства для инвалидов "Абилимпикс" прошел в третий раз 25-26 сентября на базе Республиканского центра социально-трудовой адаптации и профориентации им. У. Муртузалиевой в Махачкале. Участниками соревнований стали 150 человек со всего региона, чемпионат посетили около 1 тыс. человек, сообщил ТАСС директор республиканского молодежного центра занятости "Успех" Министерства труда и соцразвития Дагестана, руководитель координационного центра WorldSkills Russia в Дагестане Шамиль Магомедов.

"В этом году мы поменяли место проведения чемпионата, который в предыдущие годы проходил в Каспийске, и решили провести его в Республиканском центре социально-трудовой адаптации и профориентации в Махачкале. Порядка 1 тыс. человек пришли на чемпионат. Все были удивлены тем, какая здесь обстановка и какие возможности. Такого в стране практически нет", - сказал Магомедов.

16 компетенций чемпионата

Участников чемпионата, по его словам, было 150 человек со всего Дагестана. Соревнования проходили по 16 компетенциям, пять из которых - "Учитель начальных классов", "Дошкольное воспитание", "Дефектология", "Администрирование баз данных", "Поварское дело" - были добавлены в программу регионального чемпионата в текущем году. В чемпионате принимали участие более 80 экспертов, а также свыше 100 волонтеров со всей республики.

Как сообщил ТАСС директор Республиканского центра социально-трудовой адаптации и профориентации Амирхан Амирханов, место для проведения "Абилимпикса", "учитывая высокий уровень и достижения центра, было выбрано неслучайно". "Мы и впредь будем делать все необходимое для развития наших детей, и подобные мероприятия еще больше помогут нам в этом богоугодном деле", - сказал он.

В первый день чемпионат посетили глава Дагестана Владимир Васильев, первый вице-премьер Анатолий Карибов, министр труда и социального развития республики Изумруд Мугутдинова, руководители других министерств и ведомств региона.

"Когда смотришь на таких детей, на их педагогов, появляется оптимизм и уверенность в том, что мы многие задачи сможем [решать] даже быстрее, если будем опираться на такой опыт и энергию", - сказал глава региона во время осмотра площадок, где соревновались участники чемпионата.

Первый в России

В рамках регионального чемпионата прошел также и первый в стране "Специальный Абилимпикс" для людей с ментальными нарушениями, участие в котором приняли около 50 человек.

"Специальный Абилимпикс" - это то, чего еще нет нигде в России и даже в мире. Дагестан в этой части создал позитивную повестку. Участие в нем приняли около 50 человек - воспитанники Республиканского центра социально-трудовой адаптации и профориентации и иногородние ребята", - сообщил ТАСС Магомедов.

По его словам, участники "Специального Абилимпикса" продемонстрировали свои навыки по пяти компетенциям, среди которых "Швейное дело", "Обувное дело", "Столярное дело", "Кулинарное мастерство" и "Декоративно-прикладное искусство". Эти соревнования направлены на содействие социокультурной инклюзии, профессиональной ориентации и способствуют трудоустройству инвалидов с ментальными нарушениями.

Замминистра по делам молодежи Дагестана Патимат Омарова назвала проведение в Махачкале "Специального Абилимпикса" историческим событием.

"Впервые в истории России под эгидой главы Дагестана проходит "Специальный Абилимпикс" - чемпионат профессионального мастерства людей с интеллектуальной недостаточностью. Именно Дагестан с его замечательным менталитетом, с его терпимостью и толерантностью к людям с ограниченными возможностями стал той позитивной социокультурной средой, оказавшейся готовой принять такой "Специальный Абилимпикс", - сказала журналистам Омарова.

Она отметила, что "Специальный Абилимпикс" - это история успеха для людей, на которых раньше никто не обращал внимания". "И нам нужно эти истории позиционировать, продвигать и показывать", - заключила замминистра.

Во второй день прошли заключительные соревнования по некоторым компетенциям, а вечером состоялось торжественное закрытие чемпионата "Абилимпикс" в Русском театре им. М. Горького в Махачкале. В рамках мероприятия прошло награждение победителей в различных номинациях.

"Те, кто сегодня не победил, не останавливайтесь на этих соревнованиях, ваши самые большие победы еще впереди. А у победителей - подготовка к чемпионату России. Я думаю, в той конкуренции, в которой вы выступили на этом чемпионате, вы окрепли и достойно представите нашу республику в Москве на национальном чемпионате", - обратился Шамиль Магомедов к участникам соревнований.

"Абилимпикс" в Дагестане

Первый региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с ограниченными физическими возможностями состоялся 3 и 4 октября 2017 года в городе Каспийске. Участие в соревнованиях по семи компетенциям принимали 36 человек, их оценивали более 50 экспертов из числа преподавателей образовательных учреждений и представителей работодателей. По итогам регионального чемпионата медалистами стали более 20 человек.

"Абилимпикс" - олимпиада по профессиональному мастерству среди инвалидов. Название движения - сокращение от английского Olympics of Abilities ("Олимпиада возможностей").

Движение возникло в Японии в 1971 году. Мировые чемпионаты организуются раз в четыре года по аналогии с Олимпийскими играми, Россия присоединилась к движению в 2014 году.