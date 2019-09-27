В Якутии отмечают День государственности республики

ТАСС, 27 сентября. Главным событием Дня государственности в Якутии в 2019 году станет представление "Свет над Арктикой", сообщила в пятницу пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия).

"27 сентября крупнейший субъект Российской Федерации и самый крупный административно-территориальный субъект в мире - Республика Саха (Якутия) - отмечает День государственности. Главным событием праздника в этом году станет театрализованное представление "Свет над Арктикой", - говорится в сообщении.

В театрализованном представлении примут участие известные артисты республики, профессиональные учреждения культуры, спорта и молодежи. Оно пройдет в центре спортивной подготовки "Триумф". Мероприятие состоится в рамках Северного Форума по устойчивому развитию, который в эти дни проходит в Якутске.

Праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню государственности, ежегодно проводятся в конце сентября по всему региону - в школах, средних и высших учебных заведениях в форме уроков гражданственности, тематических классных часов, семинаров. В городах и селах проходят выставки, молодежные слеты, флеш-мобы, научно-практические конференции, в обязательном порядке к памятникам государственным деятелям и основоположникам государственности республики возлагают цветы и венки. К участию в мероприятиях и их проведению привлекаются учреждения культуры и искусства, политические и общественные деятели и организации. Часто во время праздничных концертов проходит вручение республиканских наград за государственные, политические, экономические заслуги, а также за заслуги в области культуры и благотворительности.

Северный форум по устойчивому развитию проходит в Якутске 24-28 сентября. На мероприятие приехали ученые, представители международных организаций, дипломаты из 14 стран мира, всего более ста экспертов. В рамках форума пройдут конференции, круглые столы, научно-практические конференции, панельные дискуссии, проектные площадки, семинары, лекции, специализированные секции. Эксперты обменяются опытом и идеями с участниками форума, главным результатом которого должен стать запуск международных проектов по развитию Арктики.

Об истории праздника

Впервые вопрос о становлении государственности Якутии через определение статуса в составе России был поднят в начале 1920-х годов. В тот исторический период идея была поддержана Советской властью. Как итог, в апреле 1922 года вышло соответствующее постановление ВЦИК. Якутия приобрела статус автономной ССР в составе РСФСР.

Следующим этапом становления государственности крупнейшего региона России стало провозглашение Декларации о государственном суверенитете, Конституции (основного закона) Республики Якутии, учреждение поста президента Республики Саха (Якутия) и переименование региона в Республику Саха (Якутия). Установление республикой новых принципов государственности и построения федеративных отношений внутри РСФСР, а в дальнейшем и РФ стало одним из первых примеров подобного рода. Провозглашение Декларации о государственном суверенитете республики состоялось 27 сентября 1990 года. С этого момента данная дата считается Днем государственности Республики Саха (Якутия).

На официальном информационном портале Республики Саха (Якутия) в пятницу размещено обращение главы республики Айсена Николаева к жителям Якутии, в котором он поздравляет их с праздником.

"Якутия всегда была и остается форпостом страны на Северо-Востоке. Сегодня на нас в полной мере лежит ответственность за то, чтобы современная Россия развивалась, опираясь и на огромный потенциал нашей республики. Для этого у Якутии есть все ресурсы - природные богатства, высокие технологические и научные достижения. Но я не устану повторять, что самая главная ее ценность - это замечательные, необычайно талантливые и трудолюбивые люди, именно вы, уважаемые якутяне, своим ежедневным трудом создаете основу для развития и процветания нашей родной земли", - отмечается в обращении.

Глава республики пожелал каждому жителю крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех начинаниях, чтобы в их домах всегда царили доброта, мир и согласие.