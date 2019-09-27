Фонд соцстрахования выделит 5 млрд руб. на оздоровление предпенсионеров в 2020 году

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Фонд социального страхования (ФСС) предусмотрел в своем бюджете на 2020 год 5 млрд рублей на санаторно-курортное лечение граждан предпенсионного возраста, которые трудятся на вредных и опасных производствах. Об этом рассказал ТАСС руководитель департамента страхования профессиональных рисков ФСС Игорь Барановский.

Он напомнил, что в текущем году на эти цели было выделено 5 млрд рублей. "На 2020 год тоже 5 млрд рублей. Мы оставляем те же деньги, потому что выполнен бюджет не в полном объеме по этой статье расходов", - сказал он ТАСС.

Барановский напомнил, что в декабре 2018 года были внесены изменения в приказ Минтруда, согласно которому за счет страховых взносов могут финансироваться расходы работодателя на санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста, которые заняты на вредных и опасных производствах.

Путевка приобретается Фондом социального страхования, работодателю необходимо лишь заплатить налог в зависимости от стоимости путевки, пояснил Барановский. Он сообщил, что в 2019 году только 30% средств, которые были предусмотрены на эти цели в бюджете ФСС, были израсходованы.

"Потому что решение было поздно принято - в декабре прошлого года. Бюджеты к тому времени уже многие сформировали и не успели заложить на эти цели средства. Поэтому мы сейчас обращаем внимание работодателей, потому что сейчас идет бюджетный процесс, чтобы они заложили средства на оплату налогов", - добавил руководитель департамента ФСС.

По словам Барановского, только 1,75 млрд руб. из выделенных 5 млрд рублей израсходовано в 2019 году на санаторно-курортное лечение граждан предпенсионного возраста, лечение получили 41 тыс. человек, которые работают на вредных производствах.

"Пять тысяч страхователей обратились по всей России, 41 тыс. человек получили санаторно-курортное лечение на сумму 1,75 млрд рублей из 5 млрд рублей. Я хочу сказать, что в целом региональными отделениями в этом году выполнена статья расходов на 30%. Это очень низкий процент", - сказал он.

Барановский напомнил, что в декабре 2018 года были внесены изменения в приказ Минтруда, согласно которым за счет страховых взносов могут финансироваться расходы работодателя на санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста, которые заняты на вредных и опасных производствах.

Низкие показатели расходования средств по этой статье связаны с тем, что изменения в законодательство были приняты поздно, поэтому предприятия не успели предусмотреть в своих бюджетах средства, связанные с приобретением путевок для предпенсионеров, считает руководитель департамента ФСС. Он пояснил, что путевки приобретаются за счет средств Фонда социального страхования, а работодатель должен заплатить налог в зависимости от стоимости путевки.

В новость были внесены изменения (07:07 мск) - добавлены подробности.