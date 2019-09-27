"Известия": в среднем россияне хотят жить до 87 лет

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Россияне в среднем хотят дожить до 87 лет, 64% опрошенных для этого занимаются спортом или сидят на диете. Об этом в пятницу сообщают "Известия" со ссылкой на исследование негосударственного пенсионного фонда Сбербанка.

По медианному показателю эта цифра будет меньше - 82 года. По данным Минздрава за первое полугодие, с которыми ознакомилась газета, средняя продолжительность жизни в России сейчас составляет 73,7 года. При этом там отметили, что в России более 1,8 млн жителей возрастом 86 лет и старше.

По данным исследования, которое есть в распоряжении у "Известий", наиболее высокий запрос на долголетие - у москвичей, они в среднем хотят дожить до 92,3 года. Далее идут севастопольцы (92,1 года) и омичи (87 лет). Затем жители Оренбурга (86 лет) и Санкт-Петербурга (85,8 года). Самым "спортивным" городом оказалась Москва: на занятия ходят 49% респондентов. Правильного питания придерживаются многие жители Астрахани (72%), они же чаще других говорили о желании расстаться с вредными привычками (17%).

По словам Минздрава, которые приводят "Известия", одна из главных целей национального проекта "Здравоохранение" - достижение к 2024 году ожидаемой продолжительности жизни в 78 лет, а к 2030 году - 80 лет. Там газете также отметили, что число приверженных здоровому образу жизни россиян постепенно увеличивается. Например, потребление алкоголя с 2009 по 2017 годы сократилось c 16,8 до 11,4 л в год в пересчете на спирт на душу населения старше 15 лет.

"Известия" также приводят данные Росстата, согласно которым ожидаемая продолжительность жизни для родившихся в 2018 году составит в среднем 72,9 года. Для старших поколений, например, граждан 1980-1981 годов рождения - 67,6 года. Также заметна тенденция, что для городских жителей прогнозируют более долгую жизнь, чем для сельских (73,3 года против 71,2 для рожденных в 2018 году).