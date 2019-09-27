В Еврейской АО закрывают детский дом из-за сокращения количества воспитанников

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Власти Еврейской АО закроют один из трех детских домов из-за сокращения количества воспитанников. Об этом сообщило в пятницу управление по внутренней политике правительства области.

"В связи сокращением количества воспитанников детских домов с 383 в 2014 году до 215 в 2019 году принято решение закрыть один из трех детских домов. Решение о ликвидации детского дома №3 в селе Валдгейм приняла межведомственная комиссия". - говорится в сообщении.

После обследования работы детдома специалисты, как отмечает управление, выявили низкие результаты образовательной и воспитательной работы. "Нахождение детей в здании учреждения также небезопасно. Высокая степень износа пожарной сигнализации, неоднократно фиксировались ложные срабатывания системы", - отмечается в сообщении.

Сейчас в учреждении находятся 45 детей, их переведут в другие детские дома региона. Свободные места для этого есть.

По словам председателя комитета образования Татьяны Пчелкиной, при переводе детей будут соблюдены интересы каждого воспитанника, приняты во внимание как родственные связи, так и сложившиеся дружеские отношения между детьми, и близость расположения к местам обучения. Детей попытаются устроить и в семьи. Персоналу детского дома власти окажут содействие в устройстве на работу в другие детские дома области.