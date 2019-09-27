В Оренбургской области установят бюст космонавта Геннадия Манакова

ОРЕНБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Имя космонавта Геннадия Манакова, совершившего два космических полета, увековечат на Аллее памяти в селе Курманаевка Оренбургской области, где будет установлен бюст выдающегося земляка. Об этом в пятницу ТАСС сообщил глава администрации Курманаевского района Юрий Коляда.

"К юбилею Победы мы в районном центре готовим Аллею героев, где будет установлен бюст космонавта, Героя Советского Союза Геннадия Манакова. У нас есть дизайн-проект парка Победы, в скором времени объявим тендер. Первоначальные средства выделены спонсором в рамках социально-экономического партнерства. Память о нашем земляке будет обязательно увековечена", - сказал Коляда.

Манаков умер на 70-м году жизни в четверг. Узнав о смерти выдающегося земляка, по словам Коляды, в школе села Ефимовка, где учился Манаков, установили его портрет, зажгли свечи и провели митинг памяти.

"Манаков часто приезжал на малую родину, встречался с школьниками, тепло и сердечно общался с земляками. Он приглашал жителей Курманаевского района в Звездный городок, где проводил экскурсии, показывал, как готовят космонавтов. Он много занимался общественной работой", - рассказал Коляда.

Геннадий Манаков родился в 1950 году в Чкаловской (ныне Оренбургская) области. Был военным летчиком, а в 1985 году его отобрали для работы по программе "Буран". Первый полет в космос он совершил в 1990-м году в качестве командира экипажа "Союз ТМ-10". Тогда он провел на орбите 130 суток. Второй полет состоялся в 1993 году (179 суток) на корабле "Союз ТМ-16". Всего Манаков совершил три выхода в открытый космос общей продолжительностью 12 часов 43 минуты.

В 1990 году Манакову присвоили звание Героя Советского Союза. Также был награжден французским орденом Почетного легиона.